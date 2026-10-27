Президент ОАЭ принял экипаж flydubai, обеспечивший безопасность пассажиров во время сентябрьского инцидента

АБУ-ДАБИ, 27 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял членов экипажа авиакомпании flydubai, на борту самолета которой 30 сентября произошел инцидент. На встрече присутствовал вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Их Высочества высоко оценили мужество и профессионализм экипажа, обеспечившего безопасность пассажиров и самолета. Они подчеркнули, что защита жизни и обеспечение безопасности людей остаются одним из главных приоритетов ОАЭ.

На встрече присутствовали наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; первый заместитель правителя Дубая, заместитель премьер-министра и министр финансов ОАЭ Его Высочество шейх Мактум бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Саиф бин Мохаммед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Сурур бин Мохаммед Аль Нахайян; председатель Фонда «Заед во имя добра» Его Высочество шейх Нахайян бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр внутренних дел ОАЭ генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; председатель попечительского совета Управления имени Заеда по делам людей решимости Его Высочество шейх Халед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ Его Высочество шейх доктор Султан бин Халифа Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам семей павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; председатель Управления гражданской авиации Дубая, председатель Dubai Airports, председатель и генеральный директор Emirates Airline and Group Его Высочество шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум.

Во встрече также приняли участие министр толерантности и мирного сосуществования ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, ряд шейхов, высокопоставленных должностных лиц и гостей.