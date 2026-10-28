Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго превысило 10 тысяч

КИНШАСА, 28 октября 2026 года (WAM) -- Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 10 тысяч на фоне стремительного распространения вируса. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник правительственные данные. Органы здравоохранения ряда африканских стран принимают срочные меры, чтобы сдержать распространение заболевания.

Нынешняя вспышка Эболы стала самой быстро распространяющейся за всю историю наблюдений. По данным Министерства здравоохранения ДРК, из 10 060 человек с подтвержденным диагнозом почти половина умерла.

Таким образом, эта вспышка стала и самой смертоносной в истории страны.