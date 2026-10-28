Президент ОАЭ учредил День основателя ОАЭ шейха Заеда в честь его наследия и для вдохновения будущих поколений

Впервые День основателя ОАЭ шейха Заеда отметят 7 января 2027 года. Новая ежегодная памятная дата призвана укрепить связь между наследием основателя государства и исторической памятью и самосознанием общества ОАЭ, помочь людям глубже понять его ценности и воплощать их в конкретные дела как сегодня, так и в будущем.





АБУ-ДАБИ, 28 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян объявил об учреждении Дня основателя ОАЭ шейха Заеда. Новая общенациональная памятная дата посвящена жизни, наследию и ценностям покойного шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна, основателя ОАЭ, и призвана сохранить их значение для будущих поколений, вдохновляя их следовать его примеру.

Главная цель заключается в том, чтобы наследие шейха Заеда и ценности, которые он отстаивал, не только сохранялись в памяти людей, но и воплощались в жизнь во всем обществе ОАЭ как сегодня, так и в будущем.

День основателя ОАЭ шейха Заеда будут ежегодно отмечать 7 января. Впервые его отпразднуют 7 января 2027 года. Дата 7/1 отражает главную идею шейха Заеда об объединении семи эмиратов в единое государство. Она также напоминает о 1971 годе, когда был образован Союз.

День основателя ОАЭ шейха Заеда станет ежегодной памятной датой, призванной помочь людям лучше узнать о жизни шейха Заеда, его роли в руководстве страной и ценностях, которые он воплощал на протяжении всей своей жизни. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы эти принципы и в будущем служили ориентиром для страны и ее жителей.

В рамках этой памятной даты государственные учреждения, общественные организации, школы, семьи и отдельные граждане смогут участвовать в различных инициативах, мероприятиях и программах, посвященных наследию основателя ОАЭ. Их цель заключается в том, чтобы не только осмыслить наследие шейха Заеда, но и воплотить его идеи и ценности в конкретные дела, сохраняя значение этой даты на протяжении всего года.

Кроме того, эта памятная дата призвана помочь людям во всем мире лучше узнать о шейхе Заеде и понять значение его наследия, вдохновляя людей всех возрастов и разного происхождения как в ОАЭ, так и за рубежом.

Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян заявил: «Наследие покойного шейха Заеда глубоко укоренилось в национальной самобытности ОАЭ и ценностях, которыми наша страна продолжает руководствоваться. Его вера в единство, в людей, в важность помощи другим и в нашу ответственность перед будущими поколениями заложила основы, на которых было построено наше государство и которые по сей день служат опорой для его развития. Отмечая День основателя ОАЭ шейха Заеда, мы чтим его жизнь и достижения, продолжая следовать принципам, которыми он руководствовался, и стремимся к тому, чтобы будущие поколения понимали их истинный смысл и непреходящее значение в меняющемся мире. Ценности шейха Заеда — это не только наследие, которое мы бережно храним, но и ориентир, вдохновляющий нас продолжать развивать нашу страну и вносить вклад в создание лучшего будущего для всех».

Главная цель Дня основателя ОАЭ шейха Заеда заключается в том, чтобы будущие поколения воспринимали его наследие не только как часть истории страны, но и как источник мудрости и вдохновения, сохраняющий свое значение по сей день. Эта памятная дата даст молодому поколению возможность лучше понять решения, принципы и ценности, которые определили становление ОАЭ, а также задуматься о том, как применять эти ценности в собственной жизни и вносить вклад в будущее страны.

Мероприятия в рамках Дня основателя ОАЭ шейха Заеда будут доступны для людей всех возрастов и национальностей. Это отражает убежденность шейха Заеда в том, что уважение, человеческое достоинство, взаимопонимание и сотрудничество лежат в основе сильного и процветающего общества, а также мира, в котором царят стабильность и согласие.

Ежегодно День основателя ОАЭ шейха Заеда будет объединять проекты и инициативы в сфере образования, культуры, научных исследований и создания контента, а также предусматривать проведение мероприятий и программ, направленных на активное участие жителей страны. Эти мероприятия не ограничатся 7 января, а будут проходить в течение всего года.

Памятная дата призвана объединить государственные учреждения, общественные организации, школы, семьи и отдельных людей вокруг наследия шейха Заеда. Каждый год в этот день будут представлять новые инициативы и результаты уже реализуемых проектов, направленных на сохранение и воплощение в жизнь его ценностей.

Дата проведения Дня основателя ОАЭ шейха Заеда выбрана неслучайно. В начале года, когда школы, предприятия и учреждения приступают к работе в новом году, 7 января станет для жителей ОАЭ возможностью вновь обратиться к ценностям шейха Заеда, подтвердить приверженность принципам, которыми он руководствовался на протяжении всей жизни, и следовать им в течение года.

День основателя ОАЭ шейха Заеда учрежден по инициативе Офиса основателя ОАЭ, который отвечает за разработку, координацию и поддержку проектов, направленных на сохранение наследия покойного шейха Заеда, более глубокое понимание его жизни и ценностей, а также вовлечение людей в изучение и сохранение его наследия. Благодаря этой памятной дате и связанным с ней мероприятиям, которые будут проходить в течение всего года, Офис стремится к тому, чтобы наследие шейха Заеда оставалось живым источником вдохновения и ориентиром для разных поколений.