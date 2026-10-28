Саид Аль Хаджери принял участие в восьмом саммите Форума стран - экспортеров газа в Москве от имени президента ОАЭ

МОСКВА, 28 октября 2026 года (WAM) -- Государственный министр ОАЭ Саид Аль Хаджери от имени президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна принял участие в восьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), состоявшемся в Москве.

Саммит прошел под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и собрал глав государств и правительств, а также высокопоставленных представителей стран-участниц. Мероприятие было приурочено к 25-летию Форума.

Саид Аль Хаджери рассказал о стратегическом подходе ОАЭ к удовлетворению растущего мирового спроса на энергоносители. Он подчеркнул важность диверсификации источников энергии, долгосрочных инвестиций и внедрения инноваций для поддержки экономического роста и устойчивого развития.

В своем выступлении он подчеркнул, что ОАЭ являются надежным и ответственным партнером на мировом энергетическом рынке. Он отметил опыт страны в освоении традиционных энергоресурсов, а также ее достижения в развитии возобновляемой и атомной энергетики в мирных целях, повышении энергоэффективности и внедрении технологий для сокращения выбросов.

Саид Аль Хаджери подчеркнул важную роль природного газа в обеспечении энергией промышленных предприятий и производстве электроэнергии, а также его значение как дополнения к возобновляемым источникам энергии. Эта роль становится особенно важной на фоне роста спроса на энергию, связанного с развитием искусственного интеллекта, центров обработки данных и высокотехнологичных отраслей промышленности.

Он также отметил важность стабильных инвестиций, инноваций и конструктивного диалога между производителями и потребителями для обеспечения долгосрочного экономического роста за счет надежной работы мировых энергетических систем.

ОАЭ стремятся обеспечить надежное энергоснабжение и одновременно сократить выбросы. Такой подход соответствует целям «Консенсуса ОАЭ», принятого на конференции COP28. Среди них увеличение мировых мощностей возобновляемой энергетики в три раза и удвоение среднемировых годовых темпов повышения энергоэффективности к 2030 году.

Аль Хаджери также подчеркнул взаимосвязь энергетики, водных ресурсов и продовольственного обеспечения в достижении устойчивого развития. В частности, он отметил роль природного газа в производстве удобрений и опреснении воды.

Он также обратил внимание на предстоящую Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет с 8 по 10 декабря в Абу-Даби при совместном председательстве ОАЭ и Республики Сенегал. По его словам, конференция станет возможностью для укрепления международного сотрудничества, привлечения инвестиций и ускорения внедрения практических решений в области устойчивого управления водными ресурсами.

По итогам восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа была принята Московская декларация, в которой подчеркивается важность стабильности рынка природного газа, инвестиций, технологического развития и международного сотрудничества.

В декларации также отмечено значение Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года в Абу-Даби в рамках международных усилий по развитию комплексного и устойчивого управления водными ресурсами.

На саммите ОАЭ продемонстрировали свою значительную роль в международном энергетическом сотрудничестве, а также способность сочетать производство энергоресурсов, диверсификацию источников энергии и внедрение инноваций для содействия экономическому развитию.

Участвуя в международных форумах, ОАЭ используют накопленный опыт и экспертные знания для разработки практических решений, отвечающих меняющимся потребностям мировой энергетики.