Руководство ОАЭ поздравило президента Чехии с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 28 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравление президенту Чехии Петру Павелу по случаю Национального дня его страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также направили поздравления президенту Чехии Петру Павелу и премьер-министру страны Андрею Бабишу.