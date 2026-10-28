Наследный принц Абу-Даби завершил официальный визит в Канаду

ОТТАВА, 28 октября 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян завершил официальный визит в Канаду. Визит отразил стремление обеих стран укреплять двусторонние отношения и расширять стратегическое партнерство в сферах, представляющих взаимный интерес.

Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанные ему и сопровождавшей его делегации. Он также пожелал Канаде и ее народу дальнейшего развития и процветания.

В ходе визита наследный принц Абу-Даби провел переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудили возможности реализации совместных проектов и поддержки взаимных инвестиций в приоритетные отрасли.

Его Высочество также присутствовал при подписании ряда меморандумов о взаимопонимании и соглашений, в том числе Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Канадой. Эти документы призваны содействовать достижению целей обеих стран в области экономического развития.