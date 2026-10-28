Президент и вице-президенты ОАЭ выразили соболезнования в связи со столкновением поездов в Испании

АБУ-ДАБИ, 28 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил послание с соболезнованиями королю Испании Его Величеству Филиппу VI, семьям погибших и испанскому народу в связи со столкновением двух поездов в провинции Толедо в центральной части Испании, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения.

Его Высочество также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также направили аналогичные послания с соболезнованиями королю Филиппу VI, семьям погибших и испанскому народу.