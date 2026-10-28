ОАЭ подчеркнули важность деэскалации и поиска дипломатических решений в регионе

АБУ-ДАБИ, 28 октября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты подчеркнули, что в условиях непростой ситуации в регионе диалог и соблюдение международного права имеют ключевое значение для преодоления продолжающихся кризисов. Эта позиция отражает неизменную приверженность ОАЭ урегулированию разногласий дипломатическими и мирными средствами.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ вновь прозвучал призыв проявлять мудрость и искать политические решения, которые помогут снизить напряженность, предотвратить дальнейшую эскалацию, обеспечить безопасность и стабильность в регионе, а также содействовать развитию и процветанию его народов.

Министерство также подчеркнуло необходимость активизировать дипломатические усилия и укрепить взаимодействие с региональными и международными партнерами для содействия урегулированию кризисов, укрепления мира и стабильности с учетом стремления народов региона к более безопасному и благополучному будущему.