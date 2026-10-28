Центральный банк ОАЭ сохранил базовую ставку на уровне 3,9%

АБУ-ДАБИ, 28 октября 2026 года (WAM) -- Центральный банк ОАЭ сохранил базовую процентную ставку по депозитам овернайт на уровне 3,9 %.

Решение принято после того, как Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о сохранении без изменений ставки по резервным остаткам.

Центральный банк ОАЭ также сохранил ставку по краткосрочным заимствованиям у регулятора на уровне, превышающем базовую ставку на 50 базисных пунктов. Это условие распространяется на все постоянно действующие кредитные механизмы ЦБ ОАЭ.

Базовая ставка ЦБ ОАЭ привязана к ставке ФРС США по резервным остаткам. Она отражает общий курс денежно-кредитной политики и служит нижней границей процентных ставок по однодневным операциям на денежном рынке ОАЭ.