Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара США

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 29 октября 2026 года (WAM) -- Цены на золото в четверг снизились на фоне укрепления доллара США после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентные ставки без изменений.

Золото на спотовом рынке подешевело на 0,7% до 4 039,26 доллара США за тройскую унцию.

Участники рынка ожидают публикации данных по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который является одним из ключевых показателей инфляции для ФРС. Данные будут опубликованы позднее в четверг и могут дать представление о дальнейших решениях регулятора по процентным ставкам. При этом трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в декабре в 78%.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке подешевело на 0,7% до 53,60 доллара США за унцию, платина на 0,3% до 1 533,50 доллара США, тогда как палладий подорожал на 0,7% до 1 017,29 доллара США за унцию.