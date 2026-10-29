В Испании объявлен трехдневный траур по 68 погибшим при столкновении поездов

МАДРИД, 29 октября 2026 года (WAM) -- Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный траур после того, как в среду скоростной поезд врезался в стоявший состав. В результате столкновения погибли 68 человек, еще 58 пострадали.

На месте аварии Санчес призвал усилить меры безопасности, чтобы восстановить доверие граждан к железнодорожному транспорту страны.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причиной катастрофы могла стать ошибка человека, допущенная при обстоятельствах, которые он назвал «необъяснимыми».

Это уже вторая с начала года крупная катастрофа с участием скоростных поездов в Испании, повлекшая многочисленные человеческие жертвы.