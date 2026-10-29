Правитель Рас-эль-Хаймы принял посла Великобритании в ОАЭ

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 29 октября 2026 года (WAM) -- Член Высшего совета ОАЭ, правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял сегодня в своем дворце посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в ОАЭ Джеральдин Маккаффри и генерального консула Великобритании в Дубае и Северных Эмиратах Джемму Стивенсон. Дипломаты прибыли с приветственным визитом по случаю вступления в должность.

Его Высочество приветствовал посла и генерального консула, пожелав им успехов в выполнении обязанностей и выразив надежду, что их работа будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях.

В свою очередь, Джеральдин Маккаффри и Джемма Стивенсон выразили искреннюю благодарность правителю Рас-эль-Хаймы за теплый прием и гостеприимство. Они также высоко оценили позиции ОАЭ на региональной и международной арене и развитие эмирата Рас-эль-Хайма в различных сферах.