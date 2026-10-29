Президент ОАЭ направил президенту Коморских Островов приглашение на Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года

АБУ-ДАБИ, 29 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил президенту Союза Коморских Островов Его Превосходительству Азали Ассумани письменное послание с приглашением принять участие в Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет с 8 по 10 декабря в Абу-Даби под совместным председательством ОАЭ и Республики Сенегал.

Президент Ассумани получил послание в ходе встречи с послом ОАЭ в Союзе Коморских Островов Джумой Рашедом Аль Румейси.