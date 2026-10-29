Президент ОАЭ направил президенту Коморских Островов приглашение на Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года

Президент ОАЭ направил президенту Коморских Островов приглашение на Конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года

АБУ-ДАБИ, 29 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил президенту Союза Коморских Островов Его Превосходительству Азали Ассумани письменное послание с приглашением принять участие в Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет с 8 по 10 декабря в Абу-Даби под совместным председательством ОАЭ и Республики Сенегал.

Президент Ассумани получил послание в ходе встречи с послом ОАЭ в Союзе Коморских Островов Джумой Рашедом Аль Румейси.