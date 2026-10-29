Президент ОАЭ направил президенту Чада письменное приглашение на саммит Недели устойчивого развития в Абу-Даби в 2027 году

НДЖАМЕНА, 29 октября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил президенту Республики Чад Его Превосходительству Махамату Идриссу Деби Итно письменное послание с приглашением принять участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби, церемонии награждения лауреатов Премии Заеда в области устойчивого развития, а также в саммите Недели устойчивого развития в Абу-Даби, который пройдет 12–13 января 2027 года.

Его Превосходительство президент Махамат Идрисс Деби Итно получил послание в ходе встречи с послом ОАЭ в Республике Чад Его Превосходительством Рашедом Саидом Аль Шамси.