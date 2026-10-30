ДР Конго обсуждает с Россией ускорение регистрации вакцины против Эболы

МОСКВА, 30 октября 2026 года (WAM) -- Демократическая Республика Конго обсуждает с Россией возможность ускорения регистрации российской вакцины для борьбы с эпидемией Эболы, сообщил РИА Новости конголезский министр здравоохранения Самуэль Роджер Камба Муламба на полях саммита Россия - Африка.

Министр сообщил, что стороны обсудили ситуацию с распространением лихорадки Эбола и договорились провести встречу со специалистами по вакцинам, чтобы рассмотреть возможности ускорения регистрации российского препарата, который пока не получил необходимых разрешений, а также его применения для борьбы с нынешней вспышкой заболевания.

Министр также напомнил, что Россия уже оказывала ДР Конго помощь в сфере здравоохранения.

"Во время пандемии COVID-19 мы, например, получали мобильные лаборатории", — отметил он.

Ранее специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно испытали новую российскую вакцину против Эболы на живых образцах вируса.