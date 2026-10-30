Цены на нефть выросли, Brent достигла 116,08 доллара за баррель

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 30 октября 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в пятницу выросли и могут завершить четвертый месяц подряд повышением.

По состоянию на 03:23 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,20 доллара, или 1,04%, до 116,08 доллара за баррель. Более активно торгуемые январские контракты прибавили 1,39 доллара, достигнув 112,19 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,37 доллара, или 1,34%, до 103,37 доллара за баррель.

По данным Reuters, по итогам месяца нефть марки Brent может подорожать почти на 11%, а WTI на 14%.