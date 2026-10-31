В ОАЭ снизили цены на бензин и дизельное топливо на ноябрь 2026 года

АБУ-ДАБИ, 31 октября 2026 года (WAM) -- Комитет по мониторингу цен на бензин и дизельное топливо утвердил стоимость топлива в ОАЭ на ноябрь 2026 года.

По сравнению с октябрем цены на бензин снизились на 5,6%, а на дизельное топливо — на 1,04%.

Цены установлены в рамках действующего в ОАЭ механизма ежемесячного пересмотра стоимости топлива с учетом колебаний мировых цен, которые отражаются на внутреннем рынке.

В ноябре будут действовать следующие цены за литр:

- Бензин Super 98 — 4,16 дирхама.

- Бензин Special 95 — 4,04 дирхама.

- Бензин E-Plus 91 — 3,97 дирхама.

- Дизельное топливо — 4,75 дирхама.