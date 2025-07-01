Мансур бин Заед утвердил новый состав совета директоров футбольного клуба «Аль-Джазира»

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2025 (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ, председатель АП и президент Спортивного клуба «Аль-Джазира» Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян издал постановление о реорганизации совета директоров футбольной компании «Аль-Джазира».

Новый совет возглавил Мохамед Хамад Ганем Аль Мухайри. В его состав также вошли: Султан Дахи Аль Хумайри, Тарек бин Хазим Аль Мухайри, Хамад Али Аль Шибиби, Ахмед Обейд Аль Дахери и Шамса Джабер Аль Фаласи.

Срок полномочий совета установлен на три года с момента издания постановления.