Etihad Airways откроет новые рейсы в Казань, Краков и Салалу

АБУ-ДАБИ, 2 июля 2025 (WAM) -- Авиакомпания Etihad Airways объявила о запуске трех новых маршрутов в рамках расширения глобальной маршрутной сети. С декабря этого года стартуют сезонные рейсы в Казань, а летом 2026 года — в Краков (Польша) и Салалу (Оман).

Новые маршруты призваны укрепить транспортную связанность Абу-Даби с востребованными зарубежными направлениями и способствовать привлечению туристов в столицу ОАЭ.

С начала года авиакомпания уже открыла рейсы в Прагу, Варшаву, Сочи и Атланту, а до конца 2025 года планирует добавить еще 13 направлений.