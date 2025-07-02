В Москве представили новую международную Литературную премию БРИКС

МОСКВА, 2 июля 2025 (WAM) -- В Москве прошла пресс-конференция, посвященная Литературной премии БРИКС, сообщает TV BRICS. Это новая международная награда, учрежденная в ноябре 2024 года на форуме «Традиционные ценности». Участники встречи подчеркнули важность культурного обмена и роль литературы в развитии гуманитарного сотрудничества между странами объединения. Евразийская медиагруппа является информпартнером события, амбассадором премии выступил Сергей Деменский.

В мероприятии приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, депутат Госдумы и глава Секретариата премии Дмитрий Кузнецов, а также члены оргкомитета и представители стран БРИКС.

О перспективах сотрудничества рассказали приглашенный преподаватель Мумбайского университета доктор Шоаиб Хан (Индия), профессор Гарвардского университета доктор Абдулхалек Абдулла (ОАЭ) и руководитель Культурного представительства Ирана в России Масуд Ахмадванд.

«Литература может укрепить дискурс мира, помочь народам поддержать друг друга и распознать новые голоса. Давайте верить: перо писателя сильнее меча», – отметил Ахмадванд.

Кроме того, с видеообращениями выступили депутат парламента Египта Доха Мустафа Асси, член оргкомитета от Китая доктор Джон Ю и депутат парламента ЮАР Нобунту Хлазо-Вебстер.

Сергей Степашин отметил, что Литературная премия БРИКС направлена на укрепление межкультурного диалога и распространение традиционных ценностей. По его словам, «литература разрушает предрассудки, формирует эмпатию и способствует взаимопониманию».

Дмитрий Кузнецов рассказал о работе Исследовательской группы по общим ценностям, которая анализирует произведения номинантов для выявления ключевых идей.

«Взаимоуважение, солидарность, миролюбие, милосердие и развитие точно войдут в этот список», – отметил он. Представить ценности и объявить номинантов планируют в сентябре на форуме в Бразилии.

Он также сообщил о создании BRICS Literature Network – международного объединения писателей и издателей стран БРИКС.

Доктор Шоаиб Хан отметил, что писатели отражают происходящее в обществе и являются его зеркалом. Профессор Абдулхалек Абдулла выразил надежду, что страны БРИКС будут продвигать терпимость как одну из ключевых ценностей.

От каждой страны объединения выдвигается по три автора. Победителя определяют в три этапа: длинный список – в сентябре в Бразилии, короткий – в октябре в Шанхае, финал – в ноябре в Москве.

Также учреждена номинация «лучший литературный дебют», победителя которой наградят на Фестивале искусств стран БРИКС в Хабаровске.