Президент ОАЭ и премьер-министр Греции обсудили развитие двустороннего сотрудничества

АБУ-ДАБИ, 2 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в таких областях, как экономика, инвестиции, передовые технологии, искусственный интеллект, продовольственная безопасность, возобновляемая энергетика и устойчивое развитие, в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, подчеркнув важность дипломатических усилий для укрепления безопасности и стабильности в интересах народов региона и мира.