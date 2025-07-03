ССАГЗ осудил продолжающуюся агрессию Израиля против палестинцев — представитель Кувейта в ООН

ЖЕНЕВА, 3 июля 2025 (WAM) -- Совет сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) решительно осудил продолжающуюся израильскую агрессию, политику принудительного переселения и попытки изменить демографический состав оккупированных палестинских территорий, включая Иерусалим.

Об этом заявил постоянный представитель Кувейта при ООН и других международных организациях в Женеве, председатель Совета послов ССАГЗ Нассер Аль-Хейн в ходе обсуждения доклада Специального докладчика ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях, сообщает Кувейтское информационное агентство (KUNA).

Аль-Хейн выразил обеспокоенность содержанием доклада, подтвердил твердую позицию ССАГЗ в отношении палестинского вопроса и подчеркнул необходимость прекращения израильской оккупации всех палестинских и арабских территорий, а также создания независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.