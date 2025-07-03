Эмиратская благотворительная ассоциация в Рас-Аль-Хайме реализовала 1451 проект в ОАЭ и за рубежом в первом полугодии 2025 года

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 3 июля 2025 (WAM) -- Эмиратская благотворительная ассоциация в Рас-Аль-Хайме реализовала 1451 гуманитарный проект в первой половине 2025 года как в ОАЭ, так и за пределами страны.

Среди реализованных инициатив — строительство 139 мечетей, 319 колодцев, 893 водяных насосов, 21 учебного класса, семи приютов для сирот, четырех общественных комплексов, трех медицинских клиник, пяти домов для малообеспеченных семей, а также 60 пристроек к мечетям.

В месяц Рамадан прошла масштабная кампания, в рамках которой было организовано 73 327 ифтаров, роздано 1500 продуктовых корзин и обеспечено 4832 выплаты закят аль-фитр с соблюдением конфиденциальности и адресной доставки помощи.

В рамках кампании к Ид аль-Адха за рубежом было осуществлено заклание 1044 жертвенных животных и организовано 135 хаджей от имени других лиц (хадж-бадаль), что принесло поддержку тысячам семей.

Ассоциация предоставила спонсорскую поддержку 487 сиротам, 16 студентам, четырем нуждающимся семьям, семи людям с ограниченными возможностями, двум пенсионерам и одному преподавателю Священного Корана. Кроме того, 1686 сирот получили сезонную помощь, включая праздничную одежду, продуктовые наборы, бытовую технику и оплату обучения.

Всего различную прямую помощь получили 11 299 семей.

Генеральный секретарь Ассоциации Абдулла Саид Аль Тунайджи заявил: «Благотворительность — это инвестиция в будущее. Каждая построенная мечеть, каждый сирота, получивший поддержку, и каждый накормленный постящийся укрепляют наше общество».