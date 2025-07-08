Нахайян бин Заед распорядился о реорганизации правления Легкоатлетического клуба Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2025 (WAM) -- Председатель Совета попечителей Благотворительного и гуманитарного фонда Заеда и председатель Спортивного совета Абу-Даби Его Высочество шейх Нахайян бин Заед Аль Нахайян издал постановление о реорганизации правления Легкоатлетического клуба Абу-Даби.

Согласно решению, председателем правления назначен полковник Халид Рашид Хумайд Аль-Зааби. В состав также вошли Рашид Сугхайр Мухаммед Аль-Балуши, доктор Хашель Убайд Салем Ат-Тунайджи, Лулуа Убайд Ахмед Аль-Мухайри и Саид Сархан Ас-Сувайфи.

Срок полномочий нового состава правления установлен на три года с момента издания постановления.