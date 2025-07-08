МИД ОАЭ и Главное управление таможни Абу-Даби подписали меморандум о взаимопонимании для расширения цифровой интеграции и обмена данными

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2025 (WAM) -- Министерство иностранных дел ОАЭ и Главное управление таможни Абу-Даби подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание комплексной институциональной основы для обмена информацией и активации цифровой интеграции между двумя ведомствами. Целью соглашения является предоставление передовых услуг, укрепление принципов партнерства и координации, а также расширение рамок сотрудничества в соответствии со стратегическим планом правительства Абу-Даби и ОАЭ.

Документ был подписан в здании МИД Его Превосходительством Омаром Обейдом Аль Хассаном Аль Шамси, заместителем министра иностранных дел, и Его Превосходительством Рашедом Лахеджем Аль Мансури, генеральным директором Главного управления таможни Абу-Даби.

Меморандум предусматривает создание интегрированной цифровой системы для безопасного электронного обмена данными, что позволит повысить эффективность обмена информацией, обеспечить ее защиту, а также внедрить взаимосвязанные интеллектуальные услуги, отвечающие потребностям клиентов.

Его Превосходительство Омар Обейд Аль Шамси подчеркнул, что партнерство с Главным управлением таможни Абу-Даби в области безопасного цифрового обмена данными является важной основой для поддержки цифровой трансформации и реализации целей по снижению бюрократических барьеров. Он добавил, что Министерство иностранных дел внедряет инновационный подход к предоставлению услуг, используя технологии искусственного интеллекта и современные цифровые решения. Это, по его словам, способствует сокращению сроков и упрощению процедур, повышает эффективность государственного управления и способствует улучшению качества жизни в стране.

В свою очередь, Его Превосходительство Рашед Лахедж Аль Мансури выразил признательность за конструктивное сотрудничество и отметил, что меморандум представляет важный этап на пути укрепления цифровой интеграции между Главным управлением таможни Абу-Даби и другими государственными структурами. Он подчеркнул, что данное соглашение будет способствовать повышению эффективности таможенных операций и улучшению качества услуг.

Аль Мансури добавил, что обмен данными и электронная интеграция со стратегическими партнерами являются приоритетным направлением для Главного управления таможни Абу-Даби. Это, по его словам, ключевой элемент в формировании современной таможенной системы, которая способствует реализации планов ОАЭ по построению диверсифицированной и устойчивой экономики знаний, а также укреплению позиций Абу-Даби как ведущего мирового торгового центра.



