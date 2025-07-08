Федеральное управление ОАЭ опровергло слухи о бессрочной золотой визе для отдельных национальностей

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2025 (WAM) -- Федеральное управление по делам идентичности, гражданства, таможни и охраны портов ОАЭ (ICP) опровергло распространяемую рядом местных и зарубежных СМИ информацию о якобы предоставлении «золотых виз» на бессрочной основе гражданам отдельных стран.

В заявлении подчеркивается, что категории, условия и порядок получения золотой визы четко определены действующим законодательством и решениями министерств. Официальную информацию можно получить только через сайт управления или его смарт-приложение.

В ICP подчеркнули, что все заявления на получение золотой визы рассматриваются исключительно через официальные государственные каналы внутри ОАЭ. Ни одна консалтинговая компания — ни внутри страны, ни за ее пределами — не уполномочена оказывать соответствующие услуги.

Ведомство указало на недостоверную информацию, распространённую иностранной консалтинговой компанией, в которой утверждалось, что золотую визу можно получить на бессрочной основе и по упрощенной процедуре за пределами ОАЭ. В Управлении подчеркнули, что эти заявления не имеют юридической силы и не согласовывались с официальными органами страны.

ICP подчеркнуло свою приверженность прозрачности и соблюдению правового порядка, заявив о готовности привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию с целью незаконного обогащения за счет людей, желающих переехать в ОАЭ.

Власти настоятельно призвали всех не доверять слухам и недостоверной информации, а также не передавать личные данные и не производить оплату в пользу сторонних лиц, выдающих себя за посредников. Перед принятием любых решений рекомендуется обращаться исключительно к официальным источникам — на сайт ICP или по телефону круглосуточного контакт-центра 600522222.