Ученые научились получать высокотехнологичное сырье из угля без вреда экологии

КРАСНОЯРСК, 9 июля 2025 года (WAM) --Российские ученые совместно с коллегами из Китая и Монголии представили уникальную технологию, позволяющую почти полностью перерабатывать уголь в ценное сырье для химической промышленности. Об этом сообщается на сайте Российской академии наук (РАН), по данным TV BRICS.

Исследователи Красноярского научного центра СО РАН и международные партнеры предложили метод глубокой переработки угля, при котором твердое топливо превращается в полиароматические углеводороды и смолы – ключевые компоненты для производства углеродного волокна, кокса, электродов и других высокотехнологичных материалов. При этом уровень канцерогенного бензопирена в продуктах переработки существенно ниже, чем в традиционном каменноугольном пеке.

Суть метода заключается в том, что уголь растворяют в специальных жидкостях – каменноугольной смоле, нефтяном газойле или их смеси. При температуре около 380 градусов Цельсия уголь деструктурируется, и на выходе получается концентрат углеводородов с высокой степенью ароматичности. Чем выше этот показатель, тем больше термостойкость и химическая стабильность получаемого материала – качества, крайне важные для создания современных композитов.

По словам ученых, ключевая особенность технологии – экологическая безопасность: уровень канцерогенов снижен за счет мягкого режима переработки и длительного времени растворения. Количество отходов при этом минимально – не более 8 процентов.

«Наша технология работает без катализаторов и водорода, в мягких условиях, и позволяет перерабатывать уголь почти полностью. Это делает ее перспективной для замены части нефтяного сырья и развития экологически более чистого производства углеродных материалов», – рассказал доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Петр Кузнецов.