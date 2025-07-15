Совет мусульманских старейшин осудил нападение на студентку в Германии

АБУ-ДАБИ, 15 июля 2025 (WAM) -- Совет мусульманских старейшин под председательством Великого имама Аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайиба решительно осудил террористическую атаку в Ганновере, в результате которой погибла алжирская студентка Рахма Аят.

Совет призвал к разработке глобальной стратегии по борьбе с расизмом, экстремизмом, ненавистью и исламофобией, а также к принятию законодательства, криминализирующего подобные преступления.

В заявлении подчеркивается важность диалога, толерантности и мирного сосуществования. Совет выразил соболезнования семье погибшей.