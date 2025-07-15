Глава flydubai получил международную премию за лидерство в авиации Ближнего Востока и Африки

ДУБАЙ, 15 июля 2025 (WAM) -- Генеральный директор flydubai Гайт Аль Гайт удостоен премии в категории «Лидерство на Ближнем Востоке и в Африке» на церемонии Airline Strategy Awards 2025, прошедшей в Лондоне.

Премия, организованная FlightGlobal при поддержке Korn Ferry, присуждается за достижения в стратегическом управлении и лидерстве в авиационной отрасли. Лауреатов выбирает независимое жюри отраслевых экспертов.

Награда отражает вклад Аль Гайта в развитие региональной авиации.

С момента основания flydubai в 2008 году Аль Гайт сыграл ключевую роль в развитии авиакомпании, которая стала одним из ведущих перевозчиков региона, сформировав маршрутную сеть более чем из 135 направлений в 58 странах, включая свыше 100 направлений, ранее не имевших прямого авиасообщения с ОАЭ.