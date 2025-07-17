Абдулла Аль Хамед обсудил сотрудничество в сфере медиа и технологий в Лондоне

АБУ-ДАБИ, 17 июля 2025 (WAM) -- Руководитель Национального медиаофиса ОАЭ и председатель Медиа-совета ОАЭ Его Превосходительство Абдулла бин Мохаммед бин Бутти Аль Хамед провел встречу с бывшим министром науки, инноваций и технологий Великобритании Мишель Донелан в Лондоне.

Встреча прошла в рамках подготовительных мероприятий к предстоящему саммиту BRIDGE, который состоится в декабре этого года в Абу-Даби. Стороны обсудили возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта и медиа, а также подчеркнули важность международных партнерств, способствующих развитию медиаинфраструктуры и стимулированию креативной экономики.

Аль Хамед подчеркнул, что искусственный интеллект является ключевым инструментом трансформации медиасферы, отметив необходимость внедрения моделей ИИ, которые обеспечивают баланс между инновациями и ответственностью, с целью повышения достоверности и качества контента.

Он отметил, что саммит BRIDGE представляет собой важную международную платформу для демонстрации этичного и ответственного применения искусственного интеллекта, способного служить интересам как отдельных сообществ, так и государств в целом. В этом контексте он подтвердил приверженность ОАЭ укреплению глобального сотрудничества в области технологий и инноваций, направленных на развитие современных медиарешений, повышение качества контента и совершенствование механизмов его проверки.

Со своей стороны, Мишель Донелан высоко оценила ведущую роль ОАЭ в продвижении инновационных решений в медиа-сфере и выразила заинтересованность в участии в саммите BRIDGE для обмена опытом и укрепления сотрудничества в области средств массовой информации и передовых технологий.