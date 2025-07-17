Президент ОАЭ прибыл в Венгрию с официальным визитом

БУДАПЕШТ, 17 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл сегодня в Будапешт с официальным визитом. В знак уважения к визиту, венгерские военные истребители сопроводили самолет Его Высочества при вхождении в воздушное пространство страны.

В сопровождении президента ОАЭ находится официальная делегация, в состав которой входят Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым поручениям; Его Высочество шейх Заед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; шейх Мохаммед бин Хамад бин Тануун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ; Али бин Хаммад Аль Шамси, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности; доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий; Мохамед Хассан Аль Сувайди, министр по инвестициям; шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, государственный министр; доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди, министр внешней торговли; Сана бинт Мохаммед Сухайль, министр по делам семьи; Марьям бинт Ахмед Аль Хаммади, государственный министр и генеральный секретарь Кабинета министров ОАЭ; Фейсал Абдулазиз Аль Баннаи, советник президента ОАЭ по стратегическим исследованиям и передовым технологиям; доктор Ахмед Мубарак Али Аль Мазруи, председатель Управления по стратегическим вопросам и председатель Исполнительного совета Абу-Даби; Лана Заки Нусейбе, помощник министра иностранных дел по политическим вопросам; Халдун Халифа Аль Мубарак, председатель Управления по исполнительным делам; Сауд Хамад Аль Шамси, посол ОАЭ в Венгрии; и Мохамед АльАббар, председатель совета директоров компании Eagle Hills, а также ряд других высокопоставленных должностных лиц.