Etihad Airways открыла рейсы в египетский Эль-Аламейн

АБУ-ДАБИ, 17 июля 2025 (WAM) -- Авиакомпания Etihad Airways сегодня выполнила первый рейс в египетский город Эль-Аламейн (DBB), добавив популярный прибрежный курорт на Средиземном море в список своих сезонных летних направлений.

Новый прямой маршрут обеспечивает удобное сообщение с одним из самых привлекательных морских курортов Средиземноморья: рейсы из Абу-Даби в Эль-Аламейн будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям, что позволяет как спланировать короткий уикенд, так и провести более длительный отпуск.

«Запуск рейсов в Эль-Аламейн отражает нашу стратегию расширения маршрутной сети Etihad в ответ на высокий спрос на сезонные направления», — заявил Антониалду Невеш, главный исполнительный директор Etihad Airways. — «С ростом интереса к туристическим поездкам такие направления, как Эль-Аламейн, становятся особенно привлекательными для наших клиентов, стремящихся к комфортному летнему отдыху. Новый маршрут соответствует нашей стратегии по расширению выбора и повышению гибкости для пассажиров на фоне стремительного роста маршрутной сети».