«Нацелен на возвращение к победам»: Магомедов выступит на UFC Fight Night

АБУ-ДАБИ, 17 июля 2025 (WAM) -- Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов заявил, что Объединенные Арабские Эмираты дали вторую жизнь спорту MMA, оказав поддержку спортсменам в период пандемии COVID-19. Боец поблагодарил ОАЭ за организацию турниров, оказанную поддержку и развитие интереса к смешанным единоборствам среди широкой публики.

Магомедов готовится к поединку в среднем весе против канадца Марка-Андре Баррио, который состоится в рамках турнира UFC Fight Night: Уиттакер vs. Де Риддер в субботу, 26 июля, в «Этихад Арене» на острове Яс в Абу-Даби.

Спортсмен отметил моральную поддержку, которую получил от Криштиану Роналду — капитана сборной Португалии и звезды «Аль-Насра», после поражения в Саудовской Аравии.

По словам Магомедова, турнир в Абу-Даби организован на высоком уровне. Он добавил, что пока не успел познакомиться с достопримечательностями города, но надеется восполнить это после боя. Абу-Даби, по мнению Магомедова, — яркий и интересный город с насыщенной инфраструктурой для отдыха.