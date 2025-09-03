Наследный принц Рас-Аль-Хаймы принял представителя Всемирной продовольственной программы при ССАГЗ

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 3 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Мохаммед бин Сауд бин Сакр Аль Касими, наследный принц Рас-Аль-Хаймы, принял в мажлисе Над-Аль-Хабайеб директора офиса Всемирной продовольственной программы в ОАЭ и представителя организации при ССАГЗ Стивена Андерсона и сопровождающую его делегацию.

Андерсон передал благодарность исполнительного директора ВПП Синди Маккейн за пожертвование шейха Мохаммеда бин Сауда в поддержку операций в Газе.

Наследный принц вошел в число пяти крупнейших индивидуальных доноров ВПП, что позволило организации предоставлять жизненно важную продовольственную помощь семьям в секторе.