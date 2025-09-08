Спортсменки Специальной Олимпиады ОАЭ завоевали шесть медалей на международных Играх в Португалии

АВЕЙРУ (Португалия), 8 сентября 2025 (WAM) -- Женская сборная Специальной Олимпиады ОАЭ завоевала шесть медалей на первых Международных летних Играх Специальной Олимпиады в Португалии, проходивших в Авейру в течение трех дней.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из восьми стран: Португалии, Объединенных Арабских Эмиратов, Испании, Италии, Мальты, Монако, Румынии и Андорры.

На счету делегации ОАЭ в художественной гимнастике — одна золотая, три серебряные и две бронзовые медали, завоеванные в упражнениях с обручем и мячом.