Абдулла Аль Хамед обсудил сотрудничество в сфере СМИ в Руанде

КИГАЛИ, 8 сентября 2025 (WAM) -- Абдулла бин Мохаммед бин Бути Аль Хамед, председатель Национального медиа-офиса (NMO) и председатель Медиа-совета ОАЭ, в ходе визита в Республику Руанда провел ряд встреч с министрами и высокопоставленными должностными лицами страны. Переговоры были посвящены укреплению двусторонних отношений и расширению сотрудничества, прежде всего в сфере СМИ, а также рассмотрению дополнительных возможностей в области устойчивого развития.

Председатель NMO провел переговоры с Джеймсом Кабаребе, государственным министром по вопросам региональной интеграции МИД Руанды. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных областях, подчеркнув роль СМИ как инструмента укрепления двусторонних отношений и стратегического партнерства, а также повышения регионального и международного присутствия.

Он также провел встречу с Жаном-Дамасеном Бизиманой, министром национального единства. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере укрепления национальной идентичности, при этом особое внимание было уделено роли СМИ как ключевого партнера в формировании сплоченного и активного общества, способного эффективно отвечать на вызовы и формировать будущее.

Кроме того, Аль Хамед провел встречи с доктором Дорис Увикьеза Пикар, генеральным директором Совета по вопросам управления (RGB), Клеофасом Бароре, генеральным директором Агентства вещания Руанды (RBA), и Йоланд Маколо, официальным представителем правительства. Стороны обсудили пути развития сотрудничества в сфере СМИ и общественного вещания, а также обмен институциональным и техническим опытом.

В ходе переговоров также обсуждалась подготовка к предстоящему саммиту «Bridge», который состоится в Абу-Даби в декабре этого года. Было отмечено, что ключевые темы форума и его роль в качестве международной платформы будут способствовать укреплению сотрудничества в сфере СМИ и развитию отрасли в соответствии с глобальными тенденциями.

В завершение визита Аль Хамед посетил штаб-квартиру Irembo — ведущей компании Руанды, специализирующейся на технологических решениях и цифровом управлении, где его принял генеральный директор Исраэль Бимпе. Председателю NMO был представлен опыт компании в цифровизации государственных услуг и оптимизации административных процессов с использованием различных платформ, а также ее инициативы в сфере цифровой идентичности, искусственного интеллекта и телемедицины. Он также ознакомился с опытом Irembo в повышении прозрачности, сокращении бюрократических процедур, развитии безналичной экономики и упрощении доступа граждан к государственным услугам.

«Под руководством Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна Объединенные Арабские Эмираты неизменно привержены укреплению отношений и расширению сотрудничества со всеми странами, особенно с государствами Африки. Эта приверженность основана на твердой уверенности ОАЭ в значимости международного партнерства и его роли в укреплении стабильности и развитии», — отметил председатель NMO.

«Этот визит стал новым этапом нашего плодотворного сотрудничества с Руандой, открывшим более широкие горизонты для реализации совместных проектов, направленных на укрепление потенциала обществ в достижении их устремлений и активное участие в создании лучшего будущего для последующих поколений», — добавил он.