Правитель Шарджи учредил Совет Вади Аль Хило

ШАРДЖА, 9 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими, член Верховного совета и правитель эмирата Шарджа, издал эмиратский декрет об учреждении Совета Вади Аль Хило — населенного пункта, расположенного в горах эмирата Шарджа.

Согласно декрету, Совет Вади Аль Хило сформирован под председательством доктора Ахмеда Саида Хамиса Аль Мазруи. В состав Совета вошли Ахмед Салим Ахмед Аль Мазруи, Рашид Саид Мохаммед Аль Мазруи, Саид Мохаммед Саид Аль Мазруи, Султан Саид Хамис Аль Мазруи, Юсуф Хамис Саид Аль Мазруи и Мариам Мохаммед Саид Аль Мазруи.