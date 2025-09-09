Правитель Шарджи назначил Миру Аль Сувайди генеральным секретарем Консультативного совета Шарджи

ШАРДЖА, 9 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими, член Верховного совета и правитель эмирата Шарджа, издал эмиратский декрет о назначении генерального секретаря Консультативного совета Шарджи (SCC).

Согласно декрету, Мира Халифа Абдалла Альмукарраб Аль Сувайди назначена генеральным секретарем SCC с присвоением ей должности генерального директора департамента в рамках специальной служебной системы правительства Шарджи. Решение вступает в силу со дня издания декрета.