Абдулла бин Заед решительно осудил израильское нападение на Катар

АБУ-ДАБИ, 9 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ, решительно осудил израильское нападение на Государство Катар. Он подчеркнул, что эта атака является грубым нарушением суверенитета страны, международного права и Устава ООН, а также безответственной эскалацией, угрожающей региональной и международной безопасности и стабильности.

Его Высочество подтвердил полную солидарность Объединенных Арабских Эмиратов с братским Государством Катар, а также неизменную поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и защиту граждан и жителей.

Он подчеркнул необходимость немедленного прекращения военной эскалации и предупредил, что продолжение подобных действий подрывает региональную стабильность и может повлечь катастрофические последствия для международного мира и безопасности.

Шейх Абдулла бин Заед призвал международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН, взять на себя юридическую и моральную ответственность за сдерживание Израиля и прекращение нападений. Он отметил, что сохранение агрессивного курса лишь усилит напряженность и сведет на нет перспективы обеспечения безопасности и стабильности.

Он предостерег, что продолжение безрассудных атак при отсутствии решительной международной реакции приведет к крайне серьезным последствиям для региональной и глобальной безопасности и создаст ситуацию, которую невозможно игнорировать или принять.