Хумайд бин Рашид: здоровье граждан и жителей ОАЭ — главный приоритет государства

АДЖМАН, 9 сентября 2025 (WAM) -- Его Высочество шейх Хумайд бин Рашид Аль Нуайми, член Верховного совета и правитель Аджмана, отметил, что с момента основания Объединенные Арабские Эмираты придают особое значение сфере здравоохранения, рассматривая ее как основу развития человеческого потенциала и повышения качества жизни.

«Сегодня реализуется это видение в виде интегрированной системы здравоохранения, которая соответствует самым высоким международным стандартам и делает здоровье граждан и жителей ОАЭ главным приоритетом», — подчеркнул он.

Об этом Его Высочество заявил в ходе встречи в своем мажлисе в Эмирском дворце с генеральным директором Saudi German Health UAE доктором Ахмедом Иссой и делегацией группы.

На встрече также присутствовал наследный принц Аджмана, председатель Исполнительного совета Его Высочество шейх Аммар бин Хумайд Аль Нуайми.

Правитель Аджмана подчеркнул, что частный медицинский сектор является ключевым партнером в развитии системы здравоохранения, играя важную роль в предоставлении современных услуг и повышении эффективности национальной медицины. Он добавил, что Аджман всегда приветствует медицинские инициативы и инвестиции.

Делегация группы Saudi German Health выразила благодарность Его Высочеству правителю Аджмана и Его Высочеству наследному принцу за постоянную поддержку сферы здравоохранения и содействие реализации медицинских проектов.

Во встрече приняли участие шейхи и официальные лица.