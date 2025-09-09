Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с эмиром Катара израильский удар

ЭР-РИЯД, 9 сентября 2025 (WAM) -- Наследный принц и премьер-министр Королевства Саудовская Аравия Его Королевское Высочество Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд провел телефонный разговор с эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

Наследный принц подтвердил полную солидарность Саудовской Аравии с Катаром и решительно осудил израильский удар, назвав его преступным актом и вопиющим нарушением международного права.

Он также подчеркнул готовность королевства поддержать Катар и все меры, предпринимаемые для защиты его безопасности и суверенитета.