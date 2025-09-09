Президент Руанды встретился с председателем Национального медиаофиса ОАЭ

КИГАЛИ, 9 сентября 2025 (WAM) -- Президент Республики Руанда Поль Кагаме принял председателя Национального медиаофиса и председателя Медиа-совета ОАЭ Абдуллу бин Мохаммеда бин Бути Аль Хамеда для обсуждения путей укрепления двусторонних отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.

В ходе встречи Аль Хамед передал президенту Кагаме приветствия президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, а также пожелания Руанде и ее народу дальнейшего прогресса и процветания.

Президент Кагаме передал ответные приветствия президенту Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду, отметив прочность связей между двумя странами и пожелав правительству и народу ОАЭ дальнейшего развития и благополучия.

На встрече были рассмотрены пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных секторах. Стороны подтвердили прочность связей, объединяющих два государства, и стремление их руководства расширять партнерство в интересах обеих стран.

Ранее сегодня Аль Хамед встретился с генеральным директором Совета Руанды по развитию Жан-Ги Африкой. В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества и координации в различных сферах.