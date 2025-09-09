Египет решительно осудил израильский удар по Катару

КАИР, 9 сентября 2025 (WAM) -- Египет решительно осудил удар Израиля по столице Катара, Дохе, назвав его грубым нарушением международного права и суверенитета государств, говорится в заявлении Администрации президента Египта.

«Египет выражает решительное осуждение и глубокое неприятие акта агрессии, совершенного сегодня израильскими силами против братского Государства Катар. Этот удар был направлен против встречи палестинских лидеров в катарской столице Дохе, где обсуждались пути достижения соглашения о прекращении огня, и представляет собой вопиющее нарушение международного права, принципов уважения государственного суверенитета и неприкосновенности территорий», — говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что израильская агрессия против Катара представляет собой опасный прецедент и недопустимое развитие событий. Она является прямым посягательством на суверенитет братского Государства Катар, которое играет ключевую роль в посреднических усилиях по достижению прекращения огня в секторе Газа.