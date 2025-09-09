ОАЭ выразили солидарность с Катаром и соболезнования в связи с гибелью сотрудника сил внутренней безопасности

АБУ-ДАБИ, 9 сентября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили искренние соболезнования и солидарность с Государством Катар в связи с гибелью сотрудника сил внутренней безопасности в результате израильского нападения.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ выражены глубокие соболезнования и сочувствие семье погибшего, а также правительству и народу Катара. Также были переданы пожелания скорейшего выздоровления сотрудникам службы безопасности, получившим ранения.

ОАЭ вновь подтвердили полную солидарность с братским Государством Катар и неизменную поддержку в противостоянии всем угрозам его безопасности и стабильности.