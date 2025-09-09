Президент ОАЭ подтвердил солидарность с Катаром после израильского нападения

АБУ-ДАБИ, 9 сентября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел сегодня телефонный разговор с эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

В ходе беседы шейх Мохамед бин Заед выразил полную солидарность ОАЭ с Катаром в связи с израильским нападением на его территорию.

Президент ОАЭ решительно осудил этот акт агрессии и подтвердил неизменную поддержку всех мер, которые Катар может предпринять для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан.

Его Высочество подчеркнул, что нападение является явным нарушением суверенитета Катара и норм международного права, предупредив, что подобные действия угрожают региональной безопасности и стабильности.