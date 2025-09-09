ООН осудила израильские удары по Катару

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник решительно осудил израильские удары по Государству Катар.

«Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара», — заявил глава ООН.

Он подчеркнул, что Катар играет важную и позитивную роль в усилиях по достижению прекращения огня в Газе и освобождению заложников.

«Все стороны должны работать над установлением постоянного прекращения огня», — отметил Гутерриш на пресс-конференции, посвященной публикации доклада о военных расходах.

По словам Генерального секретаря, удары Израиля подтверждают выводы доклада о том, что мировые расходы на войну значительно превышают инвестиции в миростроительство.