На форуме IGCF подчеркнули ключевую роль СМИ в вопросах продовольственной безопасности

ШАРДЖА, 10 сентября 2025 (WAM) -- Участники 14-го Международного форума по правительственным коммуникациям (IGCF) в Шардже подчеркнули, что средства массовой информации играют важную роль в формировании общественной осведомленности, ответственном отношении к природным ресурсам и обеспечении продовольственной безопасности.

В интервью агентству WAM эксперты отметили, что современные СМИ выходят за рамки информирования и становятся партнерами государства в формировании политики и просвещении общества по вопросам продовольственной безопасности, здравоохранения, экологии и экономики.

Доцент кафедры связей с общественностью Университета Шарджи Энджи Халил подчеркнула, что кризисы требуют особого подхода как от ответственных ведомств, так и от самих СМИ, где коммуникация играет решающую роль.

Руководитель медиа-отдела Управления рыбных ресурсов Шарджи Зейнаб Джассим Аль Саджвани отметила, что участие ведомства в форуме направлено на укрепление взаимодействия с общественностью и продвижение принципов устойчивого развития и высокого качества жизни.