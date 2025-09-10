Шейх Султан бин Ахмед принял участие в дискуссии о развитии умных городов на форуме IGCF

ШАРДЖА, 10 сентября 2025 (WAM) -- Заместитель правителя Шарджи и председатель Медиасовета эмирата шейх Султан бин Ахмед бин Султан Аль Касими посетил панельную дискуссию «Как двигаться к умным и устойчивым городам», организованную совместно с Invest Bank в рамках 14-го Международного форума по правительственным коммуникациям (IGCF).

На площадке выступили глава Департамента цифровых технологий Шарджи шейх Сауд бин Султан Аль Касими, директор по партнерствам в сфере ИИ и суверенных облачных технологий Microsoft Шериф Тауфик, директор Центра глобальной продовольственной безопасности Университета Пердью Гэри Берниске и победитель Международной олимпиады по искусственному интеллекту Райан Буслими.

Шейх Сауд отметил, что развитие «умных» городов возможно только при тесном взаимодействии государства и бизнеса. По его словам, власти задают стратегию, а инновации и талантливые специалисты обеспечивают ее реализацию. Он подчеркнул, что успех таких проектов зависит от доступности данных и согласованных действий всех участников, напомнив о запуске Шарджей крупных партнерств с технологическими компаниями.