Абдулла бин Заед и глава МИД Египта обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 10 сентября 2025 (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел в Абу-Даби переговоры с министром иностранных дел и миграции Египта доктором Бадром Абдель Ати.

Стороны обсудили региональные события, включая недавнюю израильскую агрессию против Катара, и выразили полную солидарность с Катаром, поддержав меры по обеспечению его безопасности и защите граждан

Шейх Абдулла отметил, что уважение государственного суверенитета лежит в основе международных отношений, а его нарушение противоречит Уставу ООН и международному праву. Он призвал мировое сообщество остановить безрассудные действия Израиля.

Министры также рассмотрели пути укрепления всеобъемлющего мира на основе решения о двух государствах и развитие стратегического партнерства ОАЭ и Египта в экономике, торговле и других ключевых сферах.

Во встрече участвовали государственные министры шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян и Лана Заки Нусейбе.