Велогонщик ОАЭ Абдулла Джассим выиграл четвертый этап «Тура Салалы»

САЛАЛА, 10 сентября 2025 (WAM) -- Велогонщик сборной ОАЭ Абдулла Джассим стал победителем четвертого этапа многодневки «Тур Салалы» и поднялся на вторую строчку общего зачета. Успех лишь закрепил блестящее начало гонки, где после первого этапа он уже был в лидерах.

Дистанцию в 120 километров от пляжа Дахариз до Вади Дарбат Джассим преодолел за 3 часа 03 минуты 37 секунд, оставив соперников позади на финальном отрезке.

Помимо победы на этапе 22-летний гонщик завоевал две престижные майки — зеленую майку лидера по очкам и белую майку сильнейшего в категории U-23.

«Тур Салалы» — престижная многодневная гонка в Омане, входящая в календарь UCI Asia Tour и собирающая сильнейших велогонщиков континента.